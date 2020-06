Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 18 iunie 2020: Ziua de joi aduce multa energie pentru Varsatori și Sagetatori, Gemenii au parte de multe provocari, in timp ce Taurii și Fecioarele sunt stresați și obosiți. Citește horoscopul complet al zilei de 18 iunie...

- Horoscop 20 mai 2020. Ziua de miercuri aduce conflicte pentru Berbeci și Pești, Taurii și Gemenii au o zi excelenta, in timp ce Varsatorii iși pierd calmul. Citește horoscopul complet, pentru fiecare zodie in parte, pentru ziua de 20 mai...

- Horoscop 11 Mai 2020: Varsatorii ar trebui sa petreaca timp de calitate alaturi de prietenii cei mai buni pentru a se umple de energie pozitiva, Gemenii ar trebui sa ramana cu picioarele pe pamant, chiar daca vor fi orbiți de succes pe 11 Mai 2020, iar Racii trebuie sa petreaca mult mai mult timp in…

- Berbec Berbecii vor schimba locul de munca, intrucat ceea ce faceau pana acum nu le aducea fericire. Vor face o schimbare mare in viața lor, iar fericirea se va vedea pe chipul lor. Taur Taurii au avut mai multe probleme de ordin financiar in ultima vreme, dar totul va lua sfarșit…

- Berbec Berbecilor le place ca toate lucrurile sa fie facute asa cum trebuie, iar acest lucru nu exclude si sectorul sentimental. Atunci cand se conving ca partenerul de viata este cel potrivit, nu il vor lasa sa plece si vor ramane alaturi de el toata viata. Taur Si taurii fac…

- Horoscop 21 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 21 aprilie 2020 - Berbec:Se contureaza o zi complicata, puțin spus, in careincompatibilitațile dintre tine și cei din jur, bine cunoscute, pot devenimotive de conflict, de parca asta ar rezolva ceva. Horoscop 21 aprilie…

- BERBEC: Puteti fi puțin cam prea impulsiva astazi și va trebui sa fiti mai atenti la gestionarea emoțiilor. Aveti chef de vorba și faceti tot felul de scenarii ca sa luati legatura cu cei dragi.

- Horoscop Cristina Demetrescu. "Berbecul, pentru ca il are pe Lilith, are stari mai schimbatoare. Mulți Berbeci ma intreaba ce e cu mine, ca au stari așa, ca trec dintr-o stare in alta. O sa mai treceți și luna asta și pana in octombrie. Gestionați-va puțin starile, faceți mai multa mișcare, mai mult…