Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC De multi ani incoace, Berbecii sunt preocupati de devenirea lor socio-profesionala, de dorinta de a ajunge sa fie oameni realizati sau chiar cunoscuti, cu o reputatie solida macar in cercul de apropiati ori in orasul in care locuiesc. Prin urmare, daca in anii anteriori ai avut de-a face cu…

- BERBECEste posibil sa aveti parte de o surpriza remarcabila din partea unei persoane cu funcție inalta sau care reprezinta o autoritate in viața voastra. Primiti laurii și va bucurati de asta. TAURO vește neașteptata poate veni de la o persoana din strainatate.

- BERBECVa ganditi ca daca depuneti mult efort, ati putea castiga mai mult. Nu in toate cazurile este valabil acest lucru. Daca va supraobositi ati putea avea probleme de sanatate. TAURIncercati sa fiti mai flexibili si nu respingeti din start ideile noi.

- BERBECDe la o vreme ati permis cuiva sa se amestece in viata voastra. Este momentul sa va luati initiativa, altfel riscati sa pierdeti tot mai mult teren.TAURSunteti preocupati de problemele financiare, incat neglijati totul in rest.

- Horoscop 15 decembrie 2019. O zi buna pentru liniste si relaxare. Petreceti timp in compania celor dragi si lasati stresul deoparte. Astrologii recomanda multa grija in comunicarea cu persoana iubita, in caz contrar ati putea crea un conflict nedorit.

- BERBECRelatiile cu persoana iubita sunt excelente si petreceti momente placute impreuna. In prima parte a zilei faceti cunostinta cu o femeie care va juca un rol important in viata voastra.

- BERBECIntamplarile neprevazute pot oricand sa va strice planurile, dar asta nu trebuie sa va enerveze, ci, dimpotriva, sa va impulsioneze sa faceti fata acestor provocari. TAURPastrați o atitudine pozitiva si nu va fie frica sa va exprimati.

- BERBECNu reacționați impulsiv la solicitarile celor din jur. Veți fi nevoiti sa refuzati astazi un nou proiect, pentru ca aveti nevoie de odihna.TAURIncercati sa va stapaniti emotiile, fiindca toate problemele sunt trecatoare.