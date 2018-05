Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 9-14 APRILIE 2018: Berbec – Esti sfatuit sa te relaxezi și sa nu iți mai faci griji. Taur – Bucurie mare pentru aceasta zodie. Apare in viata voastra o dragoste noua. Gemeni – Nativii care isi doresc un copil, au toate șansele sa il conceapa in aceasta…

- Luna Martie aduce numeroase castiguri financiare pentru o anumita zodie, iar planul financiar va suferi schimbari substantiale. Luna cadourilor ii va aduce unei anumite zodii un castig fabulos. Daca esti in aceasta zodie, sfatul nostru este sa uiti de griji, neajunsuri si probleme, deoarece norocul…

- Balanța și Scorpion Cand acești doi nativi sunt impreuna, romantismul este la superlativ. Balanța este cunoscuta pentru felul ei pasional de a fi, in timp ce nativul Scorpion exceleaza la capitolul cucerire. Amandoi iși cunosc pana și cele mai ascunse dorințe și nu trebuie sa vorbeasca prea mult…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- HOROSCOP duminica, 25 februarie. In acest weekend, realizați cat de prețios este timpul petrecut in familie și incercați sa petreceți cat mai mult cu cei dragi. Bine faceți! Nativii in Scorpion vor primi bani de la cineva apropiat sau favoruri la locul de munca.

- Barbatul GEMENI: Acești barbați sunt seducatori prin natura lor și te vor cuceri dintr-o singura privire. Gemenii sunt indrazneți și nu se tem sa mențina un contact vizual cu tine pentru ca este greu sa-i intimidezi. Acești barbați sunt extrem de empatici și vor spune cuvintele potrivite…