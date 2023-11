Horoscopul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, ne anunta ca nativii au parte de surprize frumoase, dar si ca, atentie, apar evenimente neprevazute. Leii se vor reinventa dupa o perioada in care au fost foarte nesiguri pe ei. Horoscop pentru zodia Berbec Berbecii vor reuși sa scape de poveri interioare. Se vor elibera de tot […] The post Horoscop – duminica, 5 noiembrie 2023. Nativii care au parte de surprize frumoase, dar, atentie, apar si evenimente neprevazute first appeared on Ziarul National .