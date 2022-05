Horoscop dragoste: Cele trei zodii care vor descoperi dragostea in 2022 In 2022 trei zodii isi vor putea gasi mare dragoste si vor putea trai o iubire ca in povesti. Pesti Nimic nu este sigur, dar este posibil sacunosti pe cineva cu adevarat special. Cei nascuti sub semnul Pestilor au un farmec pe care nu-l realizeaza si atrag din neatentie multi admiratori. Cel mai probabil, fiecare relatie inceputa in aceasta perioada te va face sa simti ca te dezvolti si ca experimentezi iubirea din plin! Gemeni Este posibil anul acesta sa incepi o relatie de dragoste cu cineva la care nu te-ai uitat niciodata in acest fel. Chiar daca ai suisuri si coborasuri, este important sa… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Esti hotarat sa rezolvi multe sarcini de lucru restante la serviciu, insa si acasa te asteapta altele la fel de urgente. Ai putea ruga un coleg, la locul de munca, sau un membru al familiei sa te ajute cu treburile propuse spre rezolvare astazi. Posibil unii sa te refuze. Ocupa te numai de prioritati…

- O saptamana benefica intre cele doua eclipse din prima jumatate de an. A trecut prima eclipsa, putem profita de ceea ce va urma pana pe 10 Mai și iata ca aspectele astrale ne rasfața pe fiecare nativ in zilele ce vin.

- FECIOARA Fecioarelor le este teama sa se implice in ceva serios. Traiesc intr-o continua stare de indecizie, insa se simt bine așa. Fiind niște perfecționiste, fecioarele nu gasesc niciodata un partener care sa fie pe placul lor. Iar odata ce au intrat intr-o relație, sunt destul de greu de mulțumit. …

- Astazi se formeaza la grad perfect conjuncția dintre Venus, planeta iubirii, și Neptun, planeta viselor, in zodia Pești. Conjuncția este menita sa ne sensibilizeze, sa aduca mai multa emoție și romantism in viața sentimentala, dar și o oarecare tendința de a ne idealiza partenerul de viața. Este posibil…

- Astrologii vin cu detalii pentru unii dintre nativi. Care sunt cele mai amuzante zodii din horoscop? Doar unele semne au darul de a face pe cineva sa rada. Zilele trec mai rapid și cu siguranța mult mai frumos alaturi de o asemenea persoana. Daca știi unul din ei, nu rata sa ii arați cat ii […] The…

- HOROSCOP 28 martie – 3 aprilie: o saptamana plina de provocari și ispite. Cele mai incercate și cele mai norocoase zodii Saptamana din finalul lunii martie, inceputul lui aprilie este plina de provocari, mai ales la nivel subtil. Este recomandata multa atenție la tot felul de rautați, gelozii, indoieli…

- Astazi avem parte pe cer de un stelium, adica o grupare de trei planete a caror energie fuzioneaza. Este vorba de conjuncția Venus-Marte-Pluto in Capricorn, o conjuncție intensa și riscanta in același timp, cu care nu am mai avut de-a face pana acum. Acest stelium prevede momente critice, pe tiparul…

- Mercur și Saturn se pregatesc sa formeze o conjuncție in zodia Varsator, care deși ne ofera putere decizionala și un raționament logic, ne poate pune și frane. Sunt zile in care concentrarea este mare, avem o gandire matura, insa putem fi forțați sa luam decizii. Se duc negocieri grele și este de preferat…