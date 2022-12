Horoscop de DRAGOSTE 26 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023. Hotărâri importante în amor! Iata horoscopul saptamanal 26 decembrie 2022 – 1 ianuarie 2023. Fericirea romantica este disponibila pentru noi toți – daca doar indraznim sa visam. Venus va fi intr-un sextil superb cu Neptun miercuri, aducand o energie sublima, incantatoare, care va inmuia inimile tuturor. Aceste planete vor sa ne ajute sa iertam, atunci cand este necesar. Dar ne permit sa fim generosi fata de noul potential in viata noastra amoroasa. Nu stim niciodata cand ne vom intalni sufletul pereche! Revizuirea tiparelor noastre in romantism si parteneriat va fi in centrul atentiei odata ce inteligentul Mercur devine retrograd.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

