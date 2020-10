Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop rune BERBEC Pentru Berbeci se anunța o saptamana in care semnul calatoriei va fi prezent. Este bine sa inceapa deja sa-și faca bagajele pentru ca vor avea parte de multe plimbari. Horoscop rune TAUR Cele mai bune vești vin pentru Tauri. Acești nativi se vor bucura in urmatoarele zile…

- Horoscop Minerva Octombrie 2020 BERBEC Majoritatea planetelor sunt in semne de pamant și de aer, astfel incat problemele practice cer atenție și reorganizare. Soarele din Balanța este perfect pentru a ințelege și a-ți simplifica viața prin ințelegerea faptului ca afacerile au timpul loc la fel și…

- Horoscop 27 septembrie 2020. O zi plina de provocari pentru unele zodii pe plan financiar și social, dar cu emoții și reușite în dragoste pentru altele. Berbec Berbecii trebuie sa aiba grija. Ultima zi de weekend nu este una tocmai prielnica pentru…

- Majoritatea instituțiilor de invațamant din municipiul Suceava au deschis ieri porțile in scenariul verde, a declarat pentru Libertatea primarul Ion Lungu. O singura școala este in scenariul roșu, dar nu din cauza pandemiei, ci de la o instalație electrica nereparata la timp.Singura școala din municipiul…

- Astrele vin cu noi previziuni pentru cei 12 nativi. Ce probleme intampina gemenii pe data de 17 august și care este lucrul pe care trebuie sa-l elimine din rutina cel puțin saptamana aceasta? Horoscop 17 august 2020. Ce previziuni au astrele? Berbec – Ai parte de o zi liniștita și plina de oportunitați…

- Horoscop 12 iulie 2020 Berbec Berbecilor le sar in atenție foarte multe lucruri care nu funcționeaza bine, in relația cu anumiți oameni, iar asta i-ar putea pune pe ganduri. In orice caz, nu incerca sa rezolvi problemele dintr-o singura lovitura pentru ca nu se poate și este chiar contraproductiv.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru JOI 9 IULIE 2020. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…