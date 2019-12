Horoscop bani 2-8 decembrie 2019. Ce zodii cor cheltui peste buget în această săptămână. Favoritele astrelor BERBEC Este important ca in aceasta luna sa te ocupi mai atent de situația ta materiala, pentru ca nu o duci prea bine la acest capitol. Ai nevoie de mai multi bani in aceasta perioada, de aceea este necesar fie sa iți schimbi serviciul, fie sa iți iei un al doilea job. Cu toate ca iți va fi greu, astrele te ajuta sa ieși invingatoare! TAUR Vei avea multe ocazii de a te perfecționa pe plan profesional in aceste zile, insa cele mai avantajoase vor fi acelea la care nu te aștepți deloc. Ca sa ai cu adevarat succes in cariera, trebuie sa te concentrezi pe evoluția ta, sa inveți… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

