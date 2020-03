HOROSCOP: Adio sărăcie pentru aceste zodii în această primăvară! BERBEC Berbecii vor reuși sa iși achite datoriile pe care le aveau de ceva timp și sa mai ramana și cu o suma destul de mare dupa aceste plați. Totul se datoreaza faptului ca in ultima perioada ai stat mai mult in casa și te-ai gandit ce ar trebui sa faci. Ai grija ca de acum incolo sa nu mai faci plați pentru lucruri care nu iți sunt folositoare in niciun fel. TAUR Nativii din zodia Taur vor reuși sa iși ia un al doilea job și sa iși rezolve aceasta problema cu banii. Acum vor calatori mai mult sau chiar vor ieși cu prietenii la intalniri. Se vor simți foarte bine in aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii trec printr-o perioada in care decid sa lase trecutul in urma. Daca pana acum nu aveau puterea sa se rupa de o realitate care ii sufoca, acum iși deschid aripile și zboara catre noi orizonturi. Intalnesc persoana potrivita și sunt gata de casatorie. Vor reinvia ca Pasarea Phoenix din propria…

- Berbec Berbecii obișnuiesc sa grabeasca lucrurile intr-o relatie și risca sa ramana singuri de Valentine's Day. Sunt extrem de pretențioși in ceea ce privește partenerul lor și au foarte mari așteptari cand vine vorba despre planificarea acestei zile. Sunt persoane puternice și dau dovada…

- Luna Faurar inseamna sfarșitul unei ere de austeritate.Vezi cine se imbogațește peste noapte și cine muncește din greu pentru a-și vedea visul cu ochii. Vedeți in detaliu situația pentru fiecare dintre cele 6 zodii Berbecii nu au de gand sa faca vreun sacrificiu suplimentar, insa nici nu…

- RAC Semn de apa și aflat sub protecția Lunii, racii sunt caracterizați ca personalitați foarte sensibile și ambițioase, insa nu incerca sa enervezi un rac pentru ca nu iarta și este foarte orgolios. Fiind patronat de Luna, dezvolta o sensibilitate aparte și mereu va lua decizii cu inima. Ambițios…

- Zodiile care vor caștiga mulți bani in 2020 1. Berbec (21 martie – 20 aprilie) Nativii in zodia berbec sunt norocoși in 2020 atat pe plan personal, cat și pe plan profesional, lunile cele mai favorabile pentru aceștia fiind octombrie, martie și iunie. Fie ca ești salariat, fie ca deții…

- HOROSCOP 2020 BERBEC Dragoste, cuplu Cat privește acest sector de viața, important de reținut ar fi faptul ca anul 2020 este unul de control in care trebuie sa ai grija ca atitudinile sanatoase dobandite in anii trecuți pe plan social și sentimental se mențin și in acest an, scrie astrodex.ro.…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…

- Berbec Sectorul financiar va beneficia de cateva surprize in anul ce sta sa inceapa. Surprizele vor fi de bine, stați fara grija. Fie veți reuși sa va deschideți o afacere, fie investițiile pe care le-ați facut vor da roade acum sau veți reuși sa puneți bani la pușculița, din punct…