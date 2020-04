HOROSCOP 7 APRILIE 2020. Marţi, trei ceasuri rele, nu ieşi din casă nici pentru pâine! Horoscop 7 aprilie 2020 Berbec Evitati astazi conflictele in familie si nu dati curs discutiilor tensioante intre membrii familiei. Incercati sa fiti intelegatori, rabdatori, comunicati eficient, cu tact. Spre seara va puteti uita impreuna la un film sau la o emisiune interesanta, ori puteti face putin sport. Cateva exercitii nu strica, mai ales in aceasta perioada. Horoscop 7 aprilie 2020 Taur 7 aprilie 2020 Taur Fiti calmi astazi, este foarte important. Daca aveti o problema ori ceva anume va nemultumeste, incercati sa discutati, cereti sfaturi din partea celor apropiati voua pentru a gestiona corect… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

