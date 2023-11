Un inceput de saptamana dominat de ambiții in cariera și nevoia de a obține mai mulți bani in buget. Din pacate, astrele vor pune și multe obstacole in atingerea scopurilor dorite pentru cei mai mulți dintre nativii zodiilor. Berbec Berbecii vor nutri ambiții mari in legatura cu cariera lor, așa ca se vor da peste cap sa atraga atenția superiorilor ierarhici asupra muncii lor și asupra creativitații cu care sunt inzestrați. Totuși, manifestarea ambițiilor fațișa va pune pe mulți adversari in garda și ii va alerta in consecința. Taur Obstacole, e ziua obstacolelor pentru Tauri. Orice vor dori sa…