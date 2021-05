Horoscop 6 mai 2021. Zodia care face o schimbare importantă în carieră Zodiacul europeanu a pregatit o surpriza incredibila pentru unul dintre cei 12 nativi. Ce spune horoscopul zilei de 6 mai despre zodia care face o schimbare importanta in cariera. Cine este nativul care va avea probleme cu un coleg de la noul loc de munca. Verifica și tu, mai jos, daca te afli printre cei […] The post Horoscop 6 mai 2021. Zodia care face o schimbare importanta in cariera appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai facut prima doza de ser anti COVID la un centru de vaccinare departe de casa? Acum, ai posibilitatea de a nu mai calatori zeci ori poate sute de kilometri pentru a face a doua doza. Autoritațile au schimbat regulile astfel ca de miercuri seara platforma de vaccinare permite modificarea centrului…

- Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit astazi, in cadrul emisiunii ”Adevaruri Ascunse”, de la Antena 3, previziunile runelor pentru toate semnele zodiacale. Intamplarile, urmarile și senzațiile pe care zodiile urmeaza sa le intampine in intervalul 26 aprilie – 2 mai 2021. Horoscop rune Mihai Voropchievici…

- Ești interesat de o noua cariera? Oamenii cauta o schimbare de acest fel din multe motive. Este posibil ca obiectivele sau valorile actualului job sa nu mai fie de actualitate pentru tine, poate ai descoperit interese noi pe care dorești sa le incorporezi in jobul tau ori poate vrei mai mulți bani sau…

- O schimbare importanta va avea loc in viața lui Florin Dumitrescu in scurt timp. Spunem asta pentru ca Dani Oțil, in cadrul emisiunii pe care o prezinta, l-a dat de gol pe chef-ul de la Antena 1 in fața telespectatorilor, dar și a colegului sau, Catalin Scarlatescu.

- Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de victoria Craiovei in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, dar anunța schimbari importante la echipa. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 Marinos Ouzounidis a obținut prima victorie in Liga 1, dar nu e pe deplin satisfacut. Le-a cerut…

- Surpriza inedita pentru o familie care ieșise la pescuit. Oamenii s-au intors la mal cu un cangur. S-a intamplat pe un lac din vestul Australiei, unde pescarii au observat cum animalul se zbate in apa, gata sa se inece.

- UEFA ar garanta in noul format al Ligii Campionilor care va incepe in 2024 (36 de participante) și doua sau trei locuri pentru cluburile importante ce nu au obținut biletele de CL din campionatul intern. Luna viitoare, la ședința Comitetului Executiv, UEFA va aproba proiectul noii Ligi a Campionilor,…

- Carol-Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului, a susținut astazi o conferința de presa la sediul MTS, unde a declarat ca se pregatește o schimbare importanta pentru sporturile de echipa. Concret, testele COVID-19 pe care sportivii trebuie sa le faca pentru participarea la competiții se vor…