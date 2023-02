Horoscop 5 februarie 2023. Luna Plina in Leu de astazi ne incurajeaza sa ne scuturam coama și sa pașim prin viața cu har și incredere. Fa ceva care iți place, fa ceva care te face sa te simți special și distreaza-te! Iata ce zodii sunt avantajate de Luna Plina in Leu! Berbec: 21 martie – 19 aprilie Se anunța o zi minunata in plan personal. Vei petrece timp alaturi de cei mici și te vei bucura de fiecare moment. Zambete, voie buna și energii pozitive pentru astazi. Taur: 20 aprilie – 20 mai Simți nevoia de mai multa intimitate, atenție și pasiune. Iți vei pune ordine in ganduri și te vei axa mai…