Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop MAI 2020 BERBEC Nativii din zodia Bebrec se vor axa in aceasta luna pe cariera, iar norocul va fi de partea lor. Chiar daca iți vei pune familia și prietenii pe locul doi, aceștia nu vor inceta sa te susțina. In aceasta luna vei reuși tot ce iți vei propune, iar totul va fi mult mai…

- Horoscop 30 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 30 aprilie 2020 - Berbec:Este o zi in care caldura sufleteasca poate face diferențadintre o discuție care duce la soluții și un conflict stupid sau intreabordarile constructive și cele care distrug. Horoscop 30 aprilie 2020…

- Horoscop 5 aprilie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 5 aprilie 2020 - Berbec:Ți-ar fi util sa iți aduni gandurile, sa ieși din ceațatemerilor pe care nu le recunoști nici macar in intimitate sau fața de tineinsuți. Horoscop 5 aprilie 2020 - Taur: Ar trebui sa știi deja cat de…

- Horoscop vineri, 27 martie 2020. Nativilor unor zodii li se aprind calcaiele dupa cineva, chiar daca nu sunt singuri și in ciuda pandemiei de coronavirus. Alta zodie s-ar putea confrunta cu o criza emoționala.

- Horoscop 20 martie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 20 martie 2020 - Berbec:Iți vine inima la loc sau, cel puțin, incepi sa ințelegi caproblemele nu vor disparea daca te stresezi, ca e nevoie de o abordareconstructiva. Horoscop 20 martie 2020 - Taur: Incepe sa se arate și cate…

- Primavara anului 2020 isi intra in drepturi depline incepand cu data de 1 martie din punct de vedere calendaristic si cu data de 21 martie din punct de vedere astral, moment la care are loc echinoctiul de primavara, dar si debutul noului an astrologic. Energia iernii ne-a oferit ocazia de a sta mai…

- Horoscop 22 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 22 februarie 2020 - Berbec:Te simți mai liber, dar ești și mai indrazneț decat deobicei, ceea ce ar putea deveni un obstacol in comunicarea cu oamenii maisensibili, mai retrași. Horoscop 22 februarie - Taur: S-ar putea sa…

- Horoscop 16 februarie 2020 - Citește previziunile pentru toate zodiile.Horoscop 16 februarie 2020 - Berbec:Incepe sa conteze foarte mult ce ai reușit sa ințelegi dinexperiențele anterioare, in special pe plan profesional. Astazi vei primiprimele semnale in acest sens. Horoscop 16 februarie - Taur: Se…