Horoscop 27 IANUARIE 2020. Energia iubirii are ceva de spus in vietile noastre azi! Traiesti iubire adevarata sau nu? Combinatia de azi dintre Venus si Neptun este una din cele mai romantice posibile, deci fii atent ce vis de iubire se poate implini. Daca nu e de iubire, cel putin un alt tip de vis care are nevoie de energia iubirii universale te poate face fericit. Nu pierde ocazia de a te bucura de ceea ce este, chiar daca pentru cateva momente vei fi cu capul in nori. Nu are nimic. Avem nevoie si de asemenea clipe, mai ales dupa evenimentele astrale intense de la inceputul acestui an. Luna este inca in Varsator astazi si stim ca Varsatorul este aproape imun la emotionalitati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

