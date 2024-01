Horoscop 25 ianuarie 2024 – Ești deosebit de protector față de tine și de ceilalți BERBEC Abordați proiectele pe care le-ați lasat sa alunece și direcționați-va energia considerabila catre noi eforturi sau pentru a reinvia lucrarile in curs. In timpul acestui ciclu, preferi sa faci lucrurile pe cont propriu, sa fii primul, sa fii pionier și sa preiei conducerea – și acesta este un moment excelent pentru a face acest […] The post Horoscop 25 ianuarie 2024 – Ești deosebit de protector fața de tine și de ceilalți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Temperaturile in București vor depasi duminica si luni mediile multianuale specifice perioadei si vor ajunge si la 17 grade, potrivit prognozei speciale emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 24 decembrie, ora 10:00 - 25 decembrie, ora 22:00.

- Berbec O zi buna pentru a desfasura treburi casnice, dar si pentru a ti planifica pe termen lung investitii, renovari, achizitii de patrimoniu. Totusi esti prea riguros si prea pragmatic vizavi de membrii familiei. Se pot isca discutii aprinse pe teme financiare sau pe principii de viata. Deschide ti…

- La inceput de sezon rece, in Salaj nu sunt inregistrate oficial cazuri de gripa, ne-a declarat directorul Direcției de Sanatate Publica Salaj, Ligia Marincaș. Probleme sunt in privința imbolnavirilor cu viroze și pneumonii, dar e o situație care se repeta an de an in perioada de iarna. Potrivit medicilor,…

- Pentru nativii din Pești și Leu, ziua este marcata de conflictele din viața de cuplu Berbec O zi marcata de instabilitate emotionala, in care vrei dovezi de afecțiune și daca nu le primești, ai tendința sa le faci reproșuri celor dragi, reproșuri cu care ei nu sunt deloc de acord. Cea mai buna abordare…

- O zi in care gandurile noastre se pot materializa aproape instantaneu, așa ca este important sa le ținem sub control. BerbecAstazi, orice cuvant se poate intoarce impotriva persoanei care l-a rostit, așa ca trebuie sa-ți alegi expresiile cu cat mai multa grija, mai ales ca ai destule in vocabular. TaurLipsa…

- Horoscop 12 noiembrie 2023. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine in ultima zi a saptamanii și ce surprize te așteapta. Urmeaza o zi plina, vezi daca te numeri printre cei care vor avea parte de liniște și reușite. Va anunțam, insa, ca Peștii vor avea o duminica de neuitat, in care le va merge […]…

- BERBEC Trebuie sa lași idei noi sa intre in viața ta sau in moduri de abordare a lucrurilor care sunt diferite de cele cu care ești obișnuit. Daca va schimbați mentalitatea și nu credeți ca știți totul, mintea dvs. va fi foarte receptiva și puteți lua decizii interesante. TAUR Tot ceea ce propuneți…

- Deși veștile sunt imbucuratoare pentru majoritatea nativilior, pentru Berbec se anunța o zi tensionata. Berbec Ești pe punctul de a abandona un proiect inceput cu mult entuziasm, caruia i-ai fost foarte dedicat și la care ai muncit foarte mult. Lucrurile n-au mers tocmai cum ai planuit, așa ca incerci…