Berbec

Nu ajungi la un acord cu partenerul de viața in ceea ce privește modul in care sa va petreceți ziua. Tu ai niște idei, dar el are planuri mai vechi de care nu ai știut.

Taur

Crezi ca ziua aceasta este destinata odihnei, dar supriza: nu va fi deloc așa! Familia iți paseaza responsabilitați de care trebuie sa te ocupi.

Gemeni

Daca vrei sa nu te cerți toata ziua cu oamenii dragi, propune-le sa mergeți la plimbare sau intr-o calatorie. Cel mai bun atac ramane defensiva.

Rac

Nu sunt vești bune pentru tine nici la acest final de saptamana.…