Horoscop 24 decembrie 2022. Suntem in Ajunul Craciunului și daca porcul nu se ingrașa in ajun, conform expresiei, faptele bune se mai pot face și in ajun, așa incat Moș Craciun sa vina cu mai multe daruri. Aveți grija ce faceți astazi pentru ca se contorizeaza undeva in Univers! Horoscop 24 decembrie 2022 Berbec Berbecii au fost mai confuzi in ultima perioada in legatura cu o situație. Astazi, pot privi dintr-o alta perspectiva, care sa le aduca noi raspunsuri la intrebari. Sunt și ocupați cu pregatirile de Craciun, perfecționiști cum ii știm, așa ca nu prea au timp sa se gandeasca la nemurirea…