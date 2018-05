Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 30 aprilie 2018. Varsatorii ajung intr-o situație fara ieșire, in familie sau la munca Horoscop 30 aprilie 2018 – Berbec Se anunța multe tensiuni, toate provocate de disputele nerezolvate cu persoane apropiate. Știi deja ca nu rezolvi nimic cu ton ridicat sau excese de autoritate, așa ca, mai…

- HOROSCOP BERBEC Esti invitat sa te alaturi unei cauze desi nu simti ca interventia ta ar duce, din prima, acolo unde speri. Nu te teme sa incerci, considera-l doar un antrenament, experimentezi ceva inainte de a ajunge la rezultatele visate. Nimeni nu e reusit sa inventeze ceva de mare…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- HOROSCOP 20 februarie 2018 HOROSCOP 20 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 20 februarie 2018. HOROSCOP 20 februarie 2018 - Berbec Nu ajungi bine la job ca te si asezi la povesti cu colegii. Incearca sa te abtii si pune-te…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…