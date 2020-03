Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Starile prin care treceti astazi va vor ajuta sa luati cele mai bune decizii, așa ca nu le amanati pentru mai tarziu.TAUR: Astazi nu este recomandat sa intrati in dialoguri contradictorii. Intuiția va poate ajuta sa luati cele mai bune decizii profesionale.

- Horoscop 4 ianuarie 2020 // Citește mai jos principalele previziuni zodiacale pentru ziua de 4 ianuarie 2020! Tot ce iți rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate, in funcție de zodia in care ești nascut. Afla mai jos ce ți-au rezervat astrele pentru ziua de 4 ianuarie 2020.

- BERBEC De multi ani incoace, Berbecii sunt preocupati de devenirea lor socio-profesionala, de dorinta de a ajunge sa fie oameni realizati sau chiar cunoscuti, cu o reputatie solida macar in cercul de apropiati ori in orasul in care locuiesc. Prin urmare, daca in anii anteriori ai avut de-a face cu…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie) Nu vor exista mari modificari ale starii tale de sanatate in 2020. Micile probleme nu te vor ocoli, dar, din fericire, nu e loc pentru cele mari. Chiar daca te vei confrunta cu unele afectiuni minore, e important sa le tratezi cu seriozitate, astfel incat ele…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…

- Atunci cand iubesti, tinzi sa tii aproape partenerul de viata, sa ii urmaresti fiecare pas si sa stii ce face la orice miscare. Dar, uneori, observam ca nu totul tine de noi si ca s-ar putea ca cel cu care impartim casa si patul sa calce stramb si sa nu cunoastem motivele pentru care recurge la astfel…

- Cu siguranta au existat momente in viata in care am simtit ca soarta este nedreapta cu noi, ca meritam sa primim mai mult si ca banii pe care ii avem nu sunt de ajuns. Fiecare actiune are motivele ei, nimic nu este intamplator in viata si nici o datorie nu va ramane neachitata. De aceea, astrele…

- Pestii – In 2020, acesti nativi vor avea sanse fantastice de afirmare profesionala, cu rezultate spectaculoase. Bineinteles toate acestea necesita eforturi mari, dar Pestii nu se tem niciodata de provocari si de eforturi. Capricornii – Acest an le aduce multe incercari, pe care vor avea intelepciunea…