Circul nu mai e la circ/ Magia unui spectacol de zile mari

În Piramida lui Maslow, omul are nevoie de mâncare, siguranță și sex. Însă, ființa, în îndumnezeirea sa, mai mult decât un strop de magie. Ca orice temător de stele și de spirite, am pășit sfios sub cupola unui templu al acrobației românești. AcroGrafica, cel mai recent show, produs… [citeste mai departe]