Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC: Veți reuși sa va petreceți dimineața impreuna cu cei dragi. Așteptați-va la mai multe responsabilitați la locul de munca.TAUR: Ar trebui sa cautați un alt mod prin care va puteți relaxa. S-ar putea ca partenerul de viața sa ascunda o decizie importanta.

- BERBEC Viata profesionala iti va ocupa tot timpul in aceste zile, insa acum e momentul tau. Cu toate ca trebuie sa faci unele sacrificii, jobul tau este prioritar acum si lui trebuie sa ii acorzi intreaga atentie. Cat de curand vei avea sansa de a te implica intr-un proiect de zile mari datorita…

- BERBEC: S-ar putea ca in aceste zile sa aveti parte de un orar incarcat. Cu toate acestea, sunteti plini de puteri. TAUR: Este posibil sa va confruntati cu unele tensiuni in familie, mai ales daca vor exista chestiuni in care nu veti fi dispusi sa faceti niciun compromis.

- HOROSCOP BERBECDaca ideile pe care te-ai bazat nu au dat roade, nu te crampona de acest blocaj, spunand ca nu mai exista solutii. Ba exista foarte multe, deci fii pregatit sa primesti din mers si unele alternative, poate chiar mult mai bune! Roadele cele mai bune nu sunt departe, orizontul e…

- BERBECAveti succes in tot ceea ce faceti si sunteti intr-o forma de zile mari. Singurele dificultati pe care le puteti intampina sunt cele de comunicare.TAURVa aflati intr-o perioada foarte buna.

- HOROSCOP, miercuri 23 mai 2018: Este o zi marcata de agitație și scandaluri. Ar trebui sa lucrați în condiții de urgența, însa nu uitați sa va alimentați ca sa nu aveți probleme de sanatate.

- BERBEC Ai grija ce faci cu banii care ti-au ramas dupa weekend. S-ar putea sa apara niste cheltuieli neprevazute si tu ai cam exagerat cu niste achizitii deloc ieftine… Daca stai bine si te gandesti, unele chiar nu-si meritau investitia. TAUR Ai parte de o atmosfera neasteptat de placuta la locul…

- BerbecAi grija cui iti oferi ajutorul astazi, deoarece dai peste profitori gata sa primeasca tot ce ai tu de oferit fara a da in schimb nici macar un multumesc. Fii deci ceva mai rezervat in fata celor care stii ca nu fac altceva decat sa cerseasca bunavointa altora, oricat de mult ai…