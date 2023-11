Horoscop 17 noiembrie 2023. Zi amestecată, dezamăgiri, dar și reușite. Promisiunile prea multe, care nu sunt duse la indeplinire, genereaza un lanț de dezamagiri pentru o parte dintre nativii zodiilor, in timp ce pentru alții, ziua va sta sub semnul reușitei. Berbec Ați dat prea multa atenție unei persoane, iar promisiunile ei v-au amagit. Acum suferiți de pe urma ei, dar mai ales din cauza promisiunilor. Un proiect sau un contract nu mai are cum sa fie finalizat, iar asta va subțiaza bugetul și va marește neincrederea in oameni. Capul sus, orice șut in spate poate fi un pas inainte! Taur Stare de nervozitate? Normal, daca ați pus suflet la un proiect, iar acum vedeți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

