Stiri pe aceeasi tema

- Zodiile de pamant sunt azi pline de energie și puse pe fapte mari. Temperati-va puțin, pentru ca ceilalți simt ca nu pot ține pasul cu voi! Berbec Va faceți unele griji pentru niște neajunsuri financiare, dar e bine sa ramaneți, totuși, optimist. Daca sunteti incordat, riscați sa-i indispuneți pe toți…

- Mare atenție la ce faceți azi, dar mai ales la ce spuneți! Incercați sa va temperați cheful de cearta, altfel riscați sa stricați relațiile la locul de munca, dar și in viața personala. Berbec O zi in care se anunța pierderi financiare, chiar daca nu sunt insemnate. Relatiile cu partenerii de afaceri…

- Imagineaza ti ca afacerea ta devine un adevarat magnet pentru clienti, atragandu i in mod constant si generand profituri semnificative. Vestea buna este ca nu trebuie doar sa ti imaginezi acest lucru poti sa l transformi in realitate Intr o lume in continua evolutie digitala, promovarea eficienta a…

- Horoscop 31 iulie 2023. Dragoste la prima vedere pentru Varsatori in aceasta perioada, arata astrele. Pentru unii nativi este posibil sa revina o iubire din trecut, despre care credeau ca s-a stins demult. Surprize mari, așadar, pentru nativii Varsator! Horoscop 31 iulie 2023 pentru Berbec Astazi este…

- Toate semnele zodiacale se pot simți mai rau, iar acest lucru este valabil pentru persoanele cu un psihic slab. Astazi, spre seara, veți avea puterea de a finaliza ceva inceput cu mult timp in urma. In timpul zilei pot aparea neințelegeri cu cei dragi, neințelegeri. Nu fiți prea increzatori și nu faceți…

- Horoscop 11 iulie 2023. Se anunța conflicte pentru unele zodii, atat la serviciu, cat și in viața personala. Contextul astral determina tensiune, stres, anxietate și nevoia de a clarifica suparari mai vechi, aparent uitate. Totul iese la suprafața astazi și pot aparea scantei. Incercați sa fiți cat…

- Cele mai frecvente boli reumatice includ osteoartrita, cea mai comuna forma de artrita și artrita reumatoida, uneori denumita RA. Artrita reumatoida este o afecțiune in care sistemul imunitar ataca celulele sanatoase. Lidia Fecioru iți spune cum poți scapa de reumatism cu ajutorul unei plante.

- Trupa „Zdob și Zdub” tinde intotdeauna spre inovație și experiment, iar acest videoclip nu este o excepție. Piesa face parte din albumul „Bestiarium”, material aparut in toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat și editat de producatorul de clipuri Igor Levinski, care colaboreaza cu…