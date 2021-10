Stiri pe aceeasi tema

- Astrele ne anunța inceputul unei noi faze lunare, cu luna in zodia Balanța. Luna noua le da un restart tuturor semnelor zodiacale pentru urmatoarele 28 zile. Venus intra sub smenul Sagetatorului.

- Astrele ne arata astazi ca nu totul se rezuma la ceea ce ne dorim sa se intample in viețile noastre sau la ceea ce ne dorim, ci e mai degraba vorba despre conexiunile pe care le stabilim cu oamenii din jurul nostru. Aceste legaturi ne influențeaza viața mai mult decat am fi crezut.

- Horoscop zilnic 30 septembrie va anunța ca ziua aceasta va fi una foarte productiva și nu veți avea motiv de suparare. Abundența financiara va surade și veți avea parte de bucurii de nedescris in aceasta perioada. Dar aveți grija și la sanatatea dumneavoastra.

- Astazi este luna plina, iar Soarele se afla sub semnul Fecioarei. Luna plina din zodia Pești se muta sub semnul Berbecului. Sezonul Fecioarei este pe sfarșite, iar asta aduce multa confuzie și tulburare in viețile unor nativi.

- Luna intra sub semnul Balanței in curand și se va face un transfer de putere. Prin urmare, astrele indica faptul ca nativii vor deveni mai analitici, vor analiza mai mult aspectele importante. Stabilitatea emoționala devine un lucru extrem de important pentru multe zodii.

- Conform horoscopului pentru miercuri, 25 august 2021, aceasta zi este una dominata, in mare parte, de energii pozitive. Ce nativi vor reuși sa-și creasca veniturile, dar și ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie, vezi in randurile urmatoare.

- Ziua de marți, 24 august 2021, este una benefica pentru mai multe zodii. Unii dintre nativi iși vor mari veniturile, in vreme ce alții vor intampina probleme din punct de vedere sentimental. Iata ce au pregatit astrele pentru fiecare zodie in parte.

- Horoscop zilnic 11 august. Mercur, planeta comunicarii și rațiunii, se pregatește sa iasa din zodia Leu, insa nu inainte de a face o opoziție cu Jupiter, planeta expansiunii, din Varsator. Acest context astrologic ne cere, la modul general, sa gasim echilibrul intre mintea raționala și cea intuitiva,…