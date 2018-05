Stiri pe aceeasi tema

- Luna este astrul ceresc cel mai apropiat de oameni, se misca cel mai repede si influenteaza emotionalul pamantenilor in asa de mare masura incat in unele directii astrologice, ea este mai importanta decat pozitia Soarelui pentru caracteristicile unei persoane. Luna orbiteaza Pamantul timp…

- HOROSCOP BERBEC Invata sa te iubesti mai mult pe tine insuti, fara a-ti cauta in permanenta doar lipsurile si defectele. Acesta esti tu, accepta-te ca atare, incercand mereu sa devii din ce in ce mai bun. Sa te privesti cu detasare, ca si cum nu ar fi vorba de tine, e bine uneori, pentru…

- Vineri 9 martie, ultimul patrar de luna intra in Sagetator. Aceasta faza a lunii puncteaza o criza in constiinta. Dupa ce a trecut luna plina din 2 martie, suntem in etapa in care trebuie sa ne dam seama ce functioneaza perntru noi si ce nu, ca sa ne pregatim pentru Luna noua din 17 martie, cand…

- HOROSCOP 26 februarie 2018 HOROSCOP 26 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de luni, 26 februarie 2018. HOROSCOP 26 februarie 2018 - Berbec Daca incepi sa spui astazi tot ce gandesti, risti sa provoci niste discutii de care nu ai nevoie acum. Ramai…

- HOROSCOP 20 februarie 2018 HOROSCOP 20 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 20 februarie 2018. HOROSCOP 20 februarie 2018 - Berbec Nu ajungi bine la job ca te si asezi la povesti cu colegii. Incearca sa te abtii si pune-te…

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit pentru ca vei fi solicitat destul de mult fizic. Sambata ai grija la ce mananci pe unde mergi, organismul tau este sensibil in aceasta perioada. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie…

