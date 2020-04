Horoscop 13-19 aprilie 2020. Atentie la luptele de putere in relatii in ultima saptamana in sezonul Berbec 2020! Sa nu ne miram, asadar, de unele lupte de putere din pricina Soarelui cu Pluto pentru ca vom fi fortati sa facem unele schimbari radicale in vietile noastre. Trebuie sa dam drumul la unele tipare de comportament care nu mai sunt valabile si nici benefice, sa indreptam situatii care nu mai functionau. Pe masura ce incepem sa le abordam diferit si constructiv, ne vedem capabili sa facem asta si, incet incet, ne construim increderea de a ne indrepta diferit spre viitor. Lincoln spunea "Cel mai bun lucru despre viitor este ca el vine cate o zi pe rand". Sigur ca nu uitam trecutul dar ii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

