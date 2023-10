Horoscop 11 octombrie 2023. Prudență pentru Rac! Nativii din zodia Rac sunt susceptibili azi la influența nefasta a unor persoane care nu sunt tocmai bine intenționate. Berbec Ți se propun proiecte noi, insa va fi nevoie sa le analizezi cu foarte multa atenție. Chiar daca instinctul iți spune sa faci pasul cel mare și sa riști, ar fi bine sa te gandești mai mult inainte de a decide și sa nu acționezi impulsiv, așa cum ești tentat. Atenție la eventualii parteneri cu care ar trebui sa pleci la drum! Taur Oricat ai incerca, nu poți trece peste o relație pe care ai avut-o in trecut și care te-a ranit profund. Amintirea acestei experiențe, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

