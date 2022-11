Horoscop 11 Noiembrie. Trei ceasuri rele pentru acești nativi Finalul de saptamana vine cu trei ceasuri rele in care unele zodii se pot confrunta cu diferite situații deloc confortabile. Horoscop 11 Noiembrie BERBEC Iți impui sa urmezi astazi doar ceea ce crezi tu despre proiectele tale și sa nu mai pleci urechea la cei din jur. O astfel de atitudine iți face insa mai mult rau decat bine. Vei starni controverse daca ii ignori așa pe apropiați. Horoscop 11 Noiembrie. TAUR Nu te aventura astazi in situații pe care nu le poți stapani. In cele trei ceasuri rele care vin astazi ca un tavalug ai putea face greșeli care te vor costa scump ulterior. Horoscop 11 … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi se vor bucura de cea mai frumoasa perioada de pana acum, iar cei care se afla intr-o relație vor avea parte de fericire și vor fi surprinși cu o cerere in casatorie pana la finalul anului. Iata care sunt nativii norocoși pe plan sentimental!

- BerbecSegmentul amoros iti da batai de cap, pentru ca sunt sanse sa revina din trecut relatii mai mult sau mai putin placute. Amestecul dulce amar este frecvent si dificil de gestionat, insa daca ai sa fii ferm in deciziile tale si realist vei depasi totul cu bine. Nu te baza pe cei dragi, intrucat…

- Horoscop octombrie 2022. Cele mai ghinioniste zodii ale lunii. Trei zodii intampina dificultați in luna octombrie 2022. Lucrurile se vor rezolva insa pentru fiecare in parte, in ultima saptamana din luna. Primul pe lista este Taurul. Pe masura ce soarele din Balanța trece prin cea de-a șasea casa, cea…

- Luna octombrie vine cu cele mai bune vești pentru doua zodii. Acești nativi vor avea noroc la bani in perioada urmatoare. Ei vor avea parte de tot ce au visat, pentru ca sunt favoriții lunii. Vor uita complet de toate problemele. Se vor bucura de multe caștiguri financiare.

- BERBEC - Astazi exista posibilitatea ca cineva sa te provoace cu comportamentul sau. Daca nu este ceva important, nu are rost sa-ți pierzi timpul și nervii inutil. TAUR – Aceasta zi marcheaza inceputul unei noi perioade pentru tine, in care ai putea scapa de lucruri sau anumite persoane de care nu ai…

- Multe femei din zodiac sunt destul de geloase, insa doar trei sunt extrem de geloase și au mare grija sa fie stapane in relația lor de cuplu. Acești nativi se cearta cu tine fara motiv și ajung sa se desparta fara sa se uite inapoi sau sa asculte punctul de vedere al partenerului.

- Prima zi din luna vine cu un aspect de susținere intre Marte din zodia Gemeni și Jupiter retrograd din Berbec. Contextul aduce optimism, acțiuni indraznețe, curaj in exprimare și discuții ințelepte. Este bine sa gandim inainte de a pune in practica pentru a reuși sa ne canalizam energia catre un singur…

- Dupa ce a ieșit din faza de Luna Noua pe care a format-o ieri, Luna iși continua mersul prin zodia Fecioara și se intalnește intr-un aspect de susținere cu Uranus retrograd din Taur, planeta rasturnarilor de situație. Ne putem aștepta la schimbari de plan, la evenimente neprevazute și la situații care…