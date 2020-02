Stiri pe aceeasi tema

- BERBECSunteti binedispus si v-ar placea sa petreceti mai mult timp cu copiii. Implicati si partenerul de cuplu in aceasta activitate. Organizati-va timpul astfel incat sa reusiti sa faceti ceea va place. TAURLa serviciu sunteti foarte creativi.

- BERBEC Astazi reusiti sa intoarceti o datorie pe care o aveti de mai mult timp. Asa ca va puteti planifica linistit vacanta dorita de mai mult timp. TAUR S-ar putea sa fiti invitat in oras de o persoana pe care nu ati vazut-o demult.

- BERBEC - Anul 2020 se deschide asa cum iti doresti. Vei obtine tot ce vrei in primele luni si vei scapa de toate frustrarile. Bani: Cele mai mari cheltuieli vor fi in familie. Din fericire, din Februarie iti intra mai multi bani. Luna Septembrie va aduce si mai multe castiguri materiale.…

- BERBEC Este posibil sa va intalniti cu un prieten mai vechi care va propune o noua oferta de munca. Ar fi bine sa o acceptati pentru ca veti obtine castiguri mari.TAUR Astazi aveți un succes deosebit in afaceri.

- Ziua de 29 decembrie aduce schimbari drastice pentru Capricorni, care iși pot schimba domeniul de activitate. Varsatorii, in schimb, au probleme in relația de cuplu, insa au parte de caștiguri insemnate in plan financiar.

- Horoscop 9 decembrie 2019. Leii iși rezolva problemele la locul de munca, iar in timp ce Varsatorii au mai multa inspirație și idei mai curajoase. Previziunile pentru toate zodiile, luni, 9 decembrie 2019. Horoscop 9 decembrie 2019 - BerbecAr fi bine sa iți propui, chiar de la primele ore ale acestei…

- BERBEC Este important ca in aceasta luna sa te ocupi mai atent de situația ta materiala, pentru ca nu o duci prea bine la acest capitol. Ai nevoie de mai multi bani in aceasta perioada, de aceea este necesar fie sa iți schimbi serviciul, fie sa iți iei un al doilea job. Cu toate ca iți va…

- PestiPestii incheie anul 2019 intr-un impas financiar, insa anul viitor se anunta unul promitator pentru acesti nativi. Vor avea idei sclipitoare si vor pune bazele unor afaceri de succes, care le vor aduce castiguri substantiale. Pestii pot sa aiba un an in care viata lor se poate schimba…