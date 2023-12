Horoscop 1 decembrie 2023. Hotărâre și determinare. Mercur trece prin Capricorn, iar asta ii va indemna pe mulți nativi sa fie mai deciși și mai deschiși in a vorbi despre planurile de viața pe care le au. Toți nativii vor fi mai determinați ca niciodata in a-și urma țelurile și proiectele, fara ezitari și intoarceri din drum, dar nativii Capricorni vor fi favoriții astrelor! Berbec Pe mulți Berbeci, Mercur in Capricorn ii va gasi departe de casa, in excursii, la munte ori la mare, sau intr-un alt oraș, la diverse petreceri și intalniri intre prietenii apropiați. Acolo, mulți dintre nativii zodiei iși vor face cunoscute anumite intenții de viața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

