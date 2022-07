Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau si a facut de curand retragerea din activitatea de jucator. Un meci demonstrativ de tenis, in cadrul turneului Concord Iasi Open 2022, ii va aduce la fileu, miercuri, 13 iulie, pe fostii mari jucatori constanteni Horia Tecau si Andrei Pavel, dar si pe Horia Brenciu si Cornel Ilie, de la…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA, cap de serie nr. 16) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in optimi, in doua seturi, scor 6-1, 6-2, pe spaniola Paula Badosa (24 ani, 4 WTA, cap de serie nr. 4). Partida a…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul secund la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe iarba de la All England Club. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-1, pe georgiana…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (32 ani, 32 WTA) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului WTA 500 pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), competitie in care organizatorii ofera premii totale de 757.900 de dolari. Romanca a acuzat probleme medicale si, dorind sa-si conserve…

- Sergiu-Constantin Urzica a reușit o performanța notabila, ajungand finalist la simplu și campion in proba de dublu a prestigiosului turneu internațional de tenis de camp Dr. Oetker, competiție dedicata tenismenilor Under 14, organizata de Federația Romana de Tenis, desfașurata la Centrul Național de…

- Perechea Gabriela Ruse (Romania) / Marta Kostiuk (Ucraina) s-a calificat in turul al doilea al probei de dublu la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In runda inaugurala, romanca si partenera sa s-au impus, in trei seturi,…

- Perechea Irina Begu (Romania) / Camila Osorio (Columbia) s-a calificat in turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In primul tur, romanca si partenera sa s-au impus, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 63 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Roland Garros, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, pe zgura pariziana. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in trei seturi, scor 4-6, 6-1, 7-6 (5), pe italianca…