- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca decizia istorica a Consiliului European de a acorda Ucrainei statutul de candidat la Uniunea Europeana este o recunoșatere a faptului ca țara sa aparține Europei, și nu este un taram de tranzit, la granița dintre orci și efli, scrie Hotnews.ro…

- Dupa scandalul consumului de droguri de la Festivalul Saga din Capitala, se aduc la suprafața date ingrijoratoare. E un fenomen in creștere in Romania și in toata Europa, numai ca, la noi, legea nu ajuta la combaterea acestuia.

- Kremlinul a calificat drept o „acțiune ostila” decizia a trei țari est-europene de a bloca avionul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care zbura spre Serbia, scrie The Guardian. Lavrov urma sa poarte astazi discuții la Belgrad cu președintele sarb, Aleksandar Vucic, dar a fost nevoit sa iși…

- Apogeul artistic al Marilor Maeștri ai Artei Romanești, capodopere de aleasa virtuozitate ce provin din colecții istorice se regasesc in cel mai important eveniment estival al pieței romanești de arta ce reunește opere cu o valoare de peste 1 milion de euro. Grigorescu, Luchian, Vermont, Tonitza, Pallady,…

- Rata inflatiei in Romania a fost in aprilie 2022 de 13,8%. Cifra apropiata de cea din Polonia (12,4%) sau Letonia (13%), potrivit datelor cotidianului britanic Financial Times. Spre comparatie, in Occident, nivelul inflatiei scade simtitor pana la 4,8% in

- Presedintele USR, Catalin Drula, a sugerat miercuri ca multi politicieni romani au legaturi financiare cu entitati din Rusia. Drula a refuzat insa sa prezinte mai multe detalii. „In privinta razboiului din Ucraina, ati sustinut ca autoritatile romane au avut o reactie cam timida. Care sunt masurile…

- Gazele naturale s-au scumpit din nou in Europa, inclusiv in Romania, dupa ce președintele rus a anunțat ca exporturile sunt condiționate de plata in ruble. Economiștii avertizeaza ca am putea plati mai mult pentru unele produse din import, mai ales pentru alimente. Și industria grea ar urma sa fie afectata,…

