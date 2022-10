Horia Constantinescu flituit de primarii de pe Litoral Controversatul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, a primit astazi, la el acasa, adica la Constanța, o lovitura incredibila care ar trebui sa de gandit liderilor PSD și PNL. Prefectul de Constanța-pas, subprefectul… doar de decor Disperat dupa imaginea, dar mai ales și cu morcovul in fund dupa descinderea DNA, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a regizat azi la Prefectura Constanța o șușanea ieftina prin care a vrut sa demonstreze ca este masculul alfa al turismului de pe litoral, dar a eșuat lamentabil. PUTEREA a semnalat la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa descinderea de saptamana trecuta a DNA la sediul central al ANPC, lupul feroce din fruntea instituției, Horia Constantinescu, a devenit un biet miel bland care se gudura pe langa cei care pana acum ii sfașia prin amenzile uriașe date la foc automat. ”Bring, bring, bring! Suntem invitați la parastasul…

- Aquatim anunța intreruperi zilnice in furnizarea apei in perioada 3-7 octombrie, intre orele 9 și 15, in Recas, pentru spalarea rețelei de distribuție. Luni, 3 octombrie, intre orele 9 și 16 se va intrerupe furnizarea apei in Urseni pe strazile Nicolae Botoca, Timișului, Navodari, Mamaia, Eforie, Costinești,…

- Aquatim anunța intreruperi zilnice in furnizarea apei in perioada 3-7 octombrie, intre orele 9 și 15, in Recas, pentru spalarea rețelei de distribuție. Luni, 3 octombrie, intre orele 9 și 16 se va intrerupe furnizarea apei in Urseni pe strazile Nicolae Botoca, Timișului, Navodari, Mamaia, Eforie, Costinești,…

- Peste 4.300 de turiști au trecut in ultimele zile șase pe la corturile instalate in stațiunile Costinești, Neptun, Olimp, Saturn și Mangalia, unde 26 de medici dermatologi și endocrinologi au acordat consultații gratuite in cadrul campaniei „Asuma-ți sa fii sanatos”. Intr-o saptamana in care pe litoral,…

- Peste 4.300 de turiști au trecut in ultimele zile șase pe la corturile instalate in stațiunile Costinești, Neptun, Olimp, Saturn și Mangalia, unde 26 de medici dermatologi și endocrinologi au acordat consultații gratuite in cadrul campaniei „Asuma-ți sa fii sanatos”. Intr-o saptamana in care pe litoral,…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 23 și 48 de ani au murit inecate in mare in ultimele 24 de ore, a anunțat marți ISU Constanța. In ultimele 24 de ore, angajații ISU Constanța au intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul a noua persoane extrase din mare de salvamari sau turiști.…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Presedintele Autoritatii…

- Comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor au descoperit, in urma unui amplu control realizat la Costinesti, tone de carne si alte produse expirate de trei ani. Acțiunea a vizat un singur operator economic, cu mai multe puncte de lucru in statiune. Astfel, au fost descoperite carne,…