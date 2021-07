HoReCa piere pe limba ei? Cum ratează firmele din această industrie şansa supravieţuirii Ori nu stiu, ori nu le pasa, ori n-au suferit pierderi atat de mari. E vorba de firmele din HoReCa. De ce spunem asta? Pentru ca societatile rateaza sansa supravieturii. Patronii n-au depus cererea pentru ajutorul de la stat. Perioada de inscriere a firmelor in schema de ajutor HoReCa – compensare de 20% din diferenta […] The post HoReCa piere pe limba ei? Cum rateaza firmele din aceasta industrie sansa supravietuirii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

