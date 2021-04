Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii (FIO) cer deconectarea HoReCa de la rata incidentei de orice fel de la 1 iunie 2021, in conditiile in care pana la aceasta data vor fi vaccinati 90% dintre angajatii din domeniu, iar la nivel national vor fi 5 milioane de persoane vaccinate.

- Federația Patronatelor din Industria Ospitalitații (FIO) solicita Guvernului României deconectarea domeniului HoReCa de la rata incidenței de orice fel de la 1 iunie 2021, în condițiile în care pâna la aceasta data vor fi vaccinați 90% dintre angajații din domeniu, iar la nivel…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej este foarte aproape de 7,50. La atingerea acestui prag, vom avea restricții pe toata durata saptamanii, nu doar in weekend. Direcția de Sanatatea Publica (DSP) Cluj actualizeaza, zilnic, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de…

- ”Sapte organizatii regionale isi unesc fortele si lanseaza Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii (FIO) pentru a reprezenta interesele sectorului ospitalitatii in contextul in care este afectat puternic de efectele crizei coronavirus”, anunta federatia. Membrii Federatiei Patronatelor din…

- Continua creșterea ușoara a cazurilor COVID-19 in județul Cluj, in special in municipiile din județ. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Talciocul din Alba Iulia ramane inchis și duminica. Municipiul se afla in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de COVID-19, inregistrate in ultimele 2 saptamani de peste 4 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate oficial 27 de cazuri noi. Citește și: Alba Iulia: 27 de cazuri…

- Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 01.02.2021, pentru perioada 18.01.2021 -31.01.2021 UAT POPULATIE REZIDENTA DEPABD 25.01.2021 NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 Rata incidentei la 1000 de locuitori CALUGARENI 1121 4 3.57 PROVITA DE SUS 1922 6 3.12 POIENARII…

- Rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in Dej ramane sub 2. La fel este și cazul comunelor din zona. Prefectul Mircea Abrudean a transmis, azi, rata incidenței cumulative COVID-19 la o mie de locuitori in toate localitațile (UAT) din județul Cluj (in ultimele doua saptamani, 11 ianuarie…