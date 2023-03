Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, luni, o intrevedere cu presedintele Parlamentului Republicii Letonia, Edvards Smiltens, si parlamentari letoni aflati in vizita la Bucuresti. In cursul discutiilor, prim-ministrul Nicolae Ciuca a multumit pentru sustinerea constanta a Letoniei in favoarea finalizarii…

- Dupa ce Dorin Cioaba a anunțat ca vrea sa dea Biserica Ortodoxa Romana in judecata, pentru anii in care romii au fost exploatați și pe care i-au trait in sclavie, iata ca Patriarhia a venit cu un raspuns. Ce scrie in intr-un comunicatul de presa oficial al Patriarhiei Romane.

- Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de Ambasada Statelor Unite la București. Plenul Senatului american a confirmat-o in luna decembrie pe Kathleen Kavalec pentru funcția de conducere a reprezentanței diplomatice de la București.

- ”I-am mulțumit președintelui Aliev pentru demararea exportului de gaze suplimentare din Azerbaidjan catre Romania de la 1 ianuarie 2023. Ma bucur ca maine va fi semnat nou contract valabil in perioada 1 aprilie 2023- 1 aprilie 2024 intre Romgaz și Socar”, a declarat Iohannis intr-o conferința de presa…

- Creatorul de moda Stephan Pelger a anunțat ca sufera de insomnie cronica și ca are adesea și stari de depresie. Invitat in emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, designerul a povestit prin ce trece, dar și ca a ajuns dependent de medicamente, de alcool, așa ca va merge la dezintoxicare. De…

- Doliu uriaș in medicina romaneasca, doctorul Dumitru Matei, unul dintre cei mai cunoscuți pediatri din Romania, a murit la .varsta de 66 de ani. Anunțul a fost facut de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București.

- Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, trece prin momente grele! Mama sa, Maria Drincec, nascuta la 6 octombrie 1932, a murit chiar in ultima zi a anului. PS Sofronie a fost incercat in ultimii ani. A fost in stare grava din cauza SARS-COV-2, iar la finele lui octombrie 2022, in timp ce se afla…