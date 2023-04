Horatiu Moldovan a avut prima reactie dupa gafa facuta in meciul Sepsi – Rapid, scor 2-0, din etapa a 3-a a play-off-ului. Portarul lui Adi Mutu si-a asumat eroarea care i-a permis lui Alexandru Tudorie sa deschida scorul, in minutul 26. Moldovan a primit o pasa de la Cristi Sapunaru, dar a evitat sa degajeze. […] The post Horatiu Moldovan, dupa gafa facuta in Sepsi – Rapid 2-0: „E greseala mea, mi-o asum!”. Ce a spus despre fanii care nu au putut intra la meci appeared first on Antena Sport .