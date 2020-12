Joshua Wong, una dintre cele mai emblematice figuri ale miscarii prodemocratie in Hong Kong, precum si alti doi militanti cunoscuti au fost condamnati miercuri la pedepse cu inchisoarea pentru rolul lor in manifestatiile de anul trecut, informeaza France Presse.



Wong, in varsta de 24 de ani, a fost condamnat la 13 luni si jumatate de inchisoare, in timp ce colegii sai Agnes Chow si Ivan Lam la zece si, respectiv, sapte luni.



"Zilele ce vor urma vor fi grele, dar vom rezista", a strigat Wong in timp ce era condus afara din sala de judecata.



In timpul procesului,…