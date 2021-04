Hong Kong: Liderii pro-democrație, condamnați pentru manifestațiile pașnice din 2019 Mai multi veterani ai opozitiei din Hong Kong au fost condamnati joi pentru rolul lor în organizarea uneia dintre cele mai mari manifestatii din 2019, o decizie care ilustreaza din nou caracterul implacabil al represaliilor în curs în aceasta regiune chineza, noteaza AFP citata de Agerpres. Printre cei noua condamnati, se regasesc unele dintre cele mai respectate personalitati ale luptei pentru libertati în fosta colonie britanica, apostoli ai non-violentei care s-au mobilizat vreme de decenii pentru instaurarea unui sufragiu universal veritabil.



Unul dintre cei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decretul șefului statului, Maia Sandu, privind folosirea Armatei Naționale pe durata starii de urgența in sanatate publica a fost publicat in Monitorul Oficial. In document se specifica ca “avand in vedere evoluția și tendințele situației epidemiologice cauzate de infecția cu COVID-19 in R.…

- ”Exista o solicitare din partea Metrorex, pe care am trimis-o catre DIICOT. Este vorba despre o plangere.Noi am deschis un dosar de urmarire penala in sensul in care nu sunt respectate regulile și prevederile legale cu privire la asigurarea transportului public.Este inadmisibil sa iți bați joc de sute…

- ”Exista o solicitare din partea Metrorex, pe care am trimis-o catre DIICOT. Este vorba despre o plangere.Noi am deschis un dosar de urmarire penala in sensul in care nu sunt respectate regulile și prevederile legale cu privire la asigurarea transportului public.Este inadmisibil sa iți bați joc de sute…

- Parlamentul chinez a aprobat in unanimitate o reforma a sistemului electoral in Hong Kong, prin care Beijingul capata puterea de a alege in mod direct mai mult de jumatate din parlamentul din fosta colonie britanica și de a controla cine are dreptul sa candideze la alegerile legislative. Legea a atras…

- SUA au apreciat vineri ca reforma electorala pe care China doreste sa o impuna in Hong Kong este ''un atac direct'' la adresa autonomiei teritoriului, relateaza AFP. "Statele Unite condamna atacurile persistente ale Republicii Populare Chineze impotriva institutiilor democratice…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat ca China ca este “cea mai mare provocare geopolitica a secolului 21” pentru SUA si aliatii lor. Blinken a declarat acest lucru in cadrul primului sau mare discurs de politica externa, dupa instalarea in funcția de șef al diplomației sub administrația…

- ​Politia din Hong Kong a anuntat duminica începerea urmarii penale pentru actiuni subversive împotriva a 47 de membri ai miscarii pentru democratie, transmite AFP. Este cel mai mare numar de cazuri în aceeasi zi pe baza legii privind securitatea nationala, consemneaza agentia. În…

- Curtea Constitutionala a României dezbate, joi, sesizarile Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de închisoare, noteaza Agerpres. Pe 17 decembrie, Instanta suprema a decis sesizarea Curtii Constitutionale…