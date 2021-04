Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a avut astazi, 18 martie, o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Intalnirea la care a participat și managerul muzeului, conf. dr. Paulina Popoiu, a vizat incheierea unui protocol de colaborare intre…

- Atacul frontal al primarului Emil Boc la adresa conducerii partidului ca urmare a desemnarii unui prefect UDMR la Cluj anunta deschiderea unei lupte pe fata intre taberele din PNL. In preajma congreselor toate partidele intra in fierbere. Mai ales cand se afla la guvernare. Nu este doar cazul PNL. Nici…

- "In opinia mea, dar e doar o opinie la acest moment, trebuie sa pastram mecanismul de imprumut fara dobanda pe 25 de ani, pentru ca, in opinia mea, statul nu poate sa se ocupe de toate cladirile cu risc seismic, inclusiv cele cu proprietari privati. Si atunci, si pentru acum, si pentru cladirile care…

- Gabriela Firea a scris intr-un mesaj postat, marți, pe Facebook a declarat ca Nicusor Dan a ordonat oprirea transportului scolar asigurat de STB, propunere pe care a facut-o pe vremea cand era primar si care fost aprobata prin votul consilierilor generali ai PSD. Ea a adaugat ca primarul general a…

- Primarul sectorului 1 al Capitalei critica modul in care arata hotelul Triumf din Capitala, un subiect despre care Profit.ro a relatat in numeroase randuri, edilul prezentand acum imagini și susținand ca toata conducerea Regiei Patrimoniului și Protocolului de Stat (RA-APPS), in portofoliul ccareia…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi concluziile primelor discuții despre bugetul pentru anul 2021. Potrivit edilului, jumatate din bugetul de anul trecut a fost cheltuit pe subvenția pentru transport și pentru subvenția pentru caldura. Primarul spune ca propunerile facute de directorii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca Primaria ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata. El anunta ca in primavara incep marile lucrari de reparatii la conducte si promite ca "iarna viitoare va…

- Gabriela Firea e tot cu gandul la Primarie. Prim-vicepreședintele PSD crede ca mandatul lui Nicușor Dan inseamna „rautate, incompetența, abuz”. „Cea mai mare cacealma politica este guvernarea drepteiunite, la egalitate cu guvernarea locala care a promis un nou București și ofera frig, austeritate și…