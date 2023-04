”Odata cu aceasta tranzactie, Holcim isi asigura un volum de rezerve de agregate de inalta calitate si isi consolideaza pozitia inclusiv in zona Bucuresti-Ilfov, una dintre zonele cu cea mai mare crestere a sectorului constructiilor din Romania”, anunta compania. Achizitia a primit aprobarea Consiliului Concurentei, iar tranzactia a fost realizata in 31 martie. „Dezvoltarea segmentului de agregate din cadrul Holcim face parte din strategia noastra de dezvoltare la nivel local, cat si global. Segmentul de agregate reprezinta un pilon de baza in dezvoltarea sectorului de constructii in ansamblu.…