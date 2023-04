”Our green habits ” - proiect derulat de Colegiul Economic Buzău in parteneriat cu 3 Gymnasio Kalamatas/ Kalamata/ Grecia

In perioada 01- 07 aprilie 2023 are loc la Buzău, România o a doua mobilitate în cadrul proiectului ” Our green habits ”, proiect derulat de Colegiul… [citeste mai departe]