Stiri pe aceeasi tema

- Cateva dintre cele mai așteptate filme din programul TIFF 2020 vor putea fi urmarite online, de pe intreg teritoriul țarii, pe TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro), platforma de streaming a Festivalului Internațional de Film

- Zalauanul Florin Codrin Boldor a aparut in spotul oficial a Festivalului Internațional de Film Transilvania 2020, realizat in Cluj Napoca. Chiar daca Codrin a avut emotii in fata camerelor de filmare, acesta ne-a declarat ca a fost bucuros sa fie alaturi de actorii din Cluj Napoca.Cei care doresc sa…

- Zalauanul Florin Codrin Boldor a aparut in spotul oficial a Festivalului Internațional de Film Transilvania 2020, realizat in Cluj Napoca. Chiar daca Codrin a avut emotii in fata camerelor de filmare, acesta ne-a declarat ca a fost bucuros sa fie alaturi de actorii din Cluj Napoca.Cei care doresc sa…

- Intr-un an aflat in continua transformare, din cauza pandemiei de COVID-19, organizatorii de evenimente colaboreaza pentru a le oferi spectatorilor șansa de a vedea cele mai noi filme pe marele ecran, in aer liber, in siguranța, așa ca serile de film din Event Park Snagov continua pe 23, 24 și 25 iulie…

- Documentarul de debut "Totul nu va fi bine", regia Adrian Pirvu si Helena Maksyom, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film Transilvania, in sectiunea "Zilele Filmului Romanesc", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

- Un numar de 12 filme straine au fost selectate in competiția oficiala a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca. Juriul va alege marele caștigator al Trofeului Transilvania, anunța MEDIAFAX.Organizatorii TIFF anunța ca 8 din cele 12 filme din competiția oficiala…

- Selectia de filme romanesti de la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania cuprinde un numar record de 21 de lungmetraje si 16 scurtmetraje, care vor fi proiectate, in prezenta realizatorilor, intre 31 iulie si 9 august, la Cluj-Napoca., potrivit news.roOrganizatorii…

- Cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania va avea loc intre 31 iulie si 9 august. Amanat din cauza masurilor de restrictie adoptate de autoritati in aceasta primavara, TIFF propune o editie de vara cu multe proiectii in aer liber, atmosfera de vacanta si un program adaptat…