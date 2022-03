Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, divizia AMG implinește 55 de ani de existența. Cu aceasta ocazie, Mercedes-Benz a pregatit doua modele speciale produse in serie limitata. Primul dintre acestea este noul AMG G63 Edition 55, iar al doilea este un monstru pentru circuit. Mai exact, este vorba despre noul Mercedes-AMG GT…

- Cea de-a 11-a generație Honda Civic a debutat inițial in Japonia și in Statele Unite in urma cu 2 ani. Acum, noua iterație a modelului de mare succes a fost lansata oficial și in Europa, unde primește un propulsor hibrid nou. De altfel, numele noului model este, de acum, Civic e:HEV. Noua mașina completeaza,…

- Noul concept al producatorului de automobile Dacia a fost ptrezentat in aceste zile la București. Dacia BIGSTER este un SUV mai mare și va intra in producția de serie in circa 2-3 ani, au anunțat cei... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit comunicatului, Valery Gergiev va fi inlocuit de dirijorul Yannick Nezet-Seguin pentru cele trei concerte din acest weekend. Numele inlocuitorului lui Denis Matsuev urma sa fie anunțat.Cei doi sunt susținatori și apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Un purtator de cuvant al Carnegie…

- Colaborarea dintre Toyota și Yamaha este una de lunga durata și a produs mai multe mașini emblematice. Dintre acestea, putem aminti Lexus LFA, Toyota 2000GT și ultima generație Toyota Celica. Acum, cele doua companii japoneze lucreaza la dezvoltarea unui motor alimentat cu hidrogen. Asta vine dupa ce…

- Mazda se pregatește sa lanseze, din acest an, o noua gama de SUV-uri de dimensiuni mari. Primul dintre acestea poarta numele CX-60 PHEV și va fi dezvaluit publicului in 8 martie. Așa cum reiese chiar din numele sau, noul CX-60 PHEV va avea un propulsor hibrid cu incarcare la priza. Agregatul va fi compus…

- Unii romani „educați, școliți” se rușineaza ca fac parte din diaspora alaturi de romanii care lucreaza in agricultura, ingrijesc batrani, au locuri de munca precare sau n-au reușit sa se integreze. Chiar daca imbrațișeaza cu entuziasm valorile multiculturale ale societaților vestice in care s-au stabilit,…

- Startup-ul romanesc Oves Enterprise, specializat in dezvoltare de software, anunta deschiderea in Germania a primului sau birou din afara tarii si estimeaza pentru anul 2022 o dublare a numarului de angajati. Potrivit unui comunicat al companiei, transmis vineri AGERPRES, noul birou va fi…