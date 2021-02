Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 44 de ani, se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost injunghiat de un vecin. Suspectul, in varsta de 52 de ani, se afla in arest la domiciliu pentru viol, monitorizat printr-o brațara electronica. Cazul a avut loc aseara, la Hincești.

- Un barbat de 44 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat de un consatean de-al sau de 52 de ani. Totul s-a intamplat sambata seara, intr-un sat din raionul Hancesti.Agresorul venise in ospetie la victima impreuna cu un an alt barbat.

- Jurnalistul Lucian Mindruța reacționeaza dur in cazul baiatului de 13 ani din Hunedoara care a fost agresat de catre un barbat chiar intr-un parc oraș. Jurnalistul a declarat, luni seara, la Digi24 ca ar trebui sa existe pedepse mai dure pentru agresori. „Omul asta ar fi trebuit sa aiba spaima de ceva,…

- Un barbat de 42 de ani din raionul Criuleni a ajuns la spital, dupa ce a fost injunghiat de un barbat l-a care a mers in ospetie si impreuna au consumat bauturi alcoolice.Potrivit politiei, dupa ce au baut, intre agresor si victima s-a iscat un conflict.

- Un barbat de 57 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce si-a injunghiat mortal amicul de pahar.Fortele de ordine au fost alertate in dimineața de 20 decembrie, precum ca intr-un apartament amplasat pe bulevardul Mircea cel Batran, proprietarul unei locuinte i-a aplicat o

- Trei minori cu varstele cuprinse intre 14 și 17 ani și un tanar de 18 ani, toți locuitori a capitalei au fost reținuți pentru comiterea unui jaf stradal. Cazul a avut loc la inceputul lunii septembrie, un barbat in varsta de 41 ani, in timp ce se afla pe bulevardul Cuza Voda, a fost agresat și i s-a…

- Aseara, incepand cu ora 22:00, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 35 de ani, din Livezile. Acesta a agresat un barbat de 53 de ani care ulterior a fost transportat la spital. Articolul Bataie ca-n codru. Un barbat a fost reținut apare prima data in Someșeanul.ro .