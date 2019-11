Stiri pe aceeasi tema

- La postul de radio britanic LBC, Donald Trump a declarat joi seara ca acordul negociat de Boris Johnson cu Uniunea Europeana (UE) nu ar permite incheierea unui "acord comercial cu Regatul Unit". Un purtator de cuvant al Biroului premierului britanic a replicat ca acordul pentru retragerea…

- "Pentru a fi onest, acest acord, unele aspecte ale acestui acord, din cauza lor nu pot fi efectuate relatii comerciale. Nu putem semna un acord comercial cu Marea Britanie. Sub anumite aspecte, suntem blocati, ceea ce ar fi ridicol", a declarat Donald Trump la postul de radio LBC, informeaza cotidianul…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, anuntata de premierul Boris Johnson pentru 31 octombrie, creeaza mari incertitudini pentru Regatul Unit si UE, dar si pentru viitorul cetatenilor europeni aflati in UK, intre care sute de mii de romani.

- Occidentul a acuzat in mod repetat Rusia ca ar fi in spatele ultimelor campanii de dezinformare pe retelele de socializare in Macedonia, mai ales in 2018, in momentul bataliei politice pentru schimbarea denumirii tarii, un demers caruia Moscova s-a opus. In privinta Chinei, aceasta a angajat o politica…

- Uniunea Europeana are 'intrebari' cu privire la planul pentru Brexit al premierului britanic Boris Johnson si considera ca Regatul Unit este cel care trebuie sa raspunda acestor 'puncte problematice', a declarat joi o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene,

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat miercuri, la Manchester (nord-vestul Angliei), ca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana pe 31 octombrie ''orice ar fi'', transmit Reuters si AFP. ''Ceea ce lumea intreaga vrea este sa incheiem acest subiect si sa trecem…

- Presedintele american Donald Trump considera ca o eventuala procedura de destituire (impeachment) a sa ar avea un impact pozitiv pentru el, din punct de vedere electoral, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ei spun, toti, ca asta ar fi pozitiv pentru mine in alegerile” prezidentiale din 2020,…

- Statele Unite si Regatul Unit negociaza un acord comercial partial care ar putea intra in vigoare la 1 noiembrie, la o zi dupa iesirea prevazuta a regatului din Uniunea Europeana (UE), dezvaluie un oficial de rang inalt din cadrul administratiei lui Donald Trump, relateaza Reuters.Incheierea…