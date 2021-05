Stiri pe aceeasi tema

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Suedia a inregistrat, in ultima saptamana, cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa si numarul pacientilor internati la terapie intensiva este cel mai mare inregistrat de tara de la inceputul pandemiei, relateaza The Guardian . Țara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina,…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a anunțat ca FRF, LPF, firma care deține drepturile TV și reprezentanții cluburilor din Liga 1 au ajuns la un acord privind implementarea sistemului VAR în campionatul intern.Primii pași ar urma sa fie facuți la finalul lunii…

- Momentul în care în fotbalul românesc va funcționa video arbitrajul se apropie, informeaza Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Razvan Burleanu. Discuțiile dintre Federație și LPF vor duce spre un numitor comun. Astfel, conform lui Vochin a fost lamurita și problema…

- Pasate între FRF și LPF, costurile implementarii sistemului VAR vor fi resimțite și de echipele din Liga 1, dupa cum informeaza Marius Avram, fost arbitru internațional.Într-o intervenție la Prosport, Avram a explicat exact cât vor avea de platit cluburile din Liga 1 odata cu implementarea…

- In luna ianuarie 2021 au fost inregistrate sute de mii de aplicari pentru locuri de munca. Numai pe eJobs au fost inregistrate aproape 600.000 de aplicari pentru locuri de munca. Conform eJobs Romania, cele mai cautate joburi sunt cele din retail, prestari servicii, IT ori banking si servicii financiare,…