Hidroelectrica va avea aplicație pentru cei peste 500.000 de clienți Compania Hidroelectrica , cel mai mare producator de energie din țara, anunța ca in curand va avea o aplicație pentru cei peste 500.000 de mii de clienți ai sai. Potrivit unui anunț pus pe pagina de Facebook, Hidroelectrica spune ca „aplicațiile destinate clienților noștri vor fi disponibile in curand pentru sistemele iOS și Android. Acestea sunt in curs de dezvoltare și momentan lucram la sincronizarea acestora cu bazele de date, urmand sa parcurgem pe rand etapele de testare și lansare efectiva. Sincronizarea aplicațiilor cu sistemul informatic se va va realiza dupa probarea funcționarii conforme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

