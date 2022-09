Stiri pe aceeasi tema

- ANRE se afla, luni, intr-o actiune inopinata de control la furnizorul de energie Tinmar Energy, care și-ar fi anunțat o parte dintre clienți ca nu le va mai furniza energie incepand de vineri, 16 septembrie.

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Producatorul local de materiale de construcții, Cemacon Cluj face bani frumoși dupa primele 6 luni din 2022. Compania controlata de frații Paval (Dedeman) va deschide o fabrica la Recea și un parc fotovoltaic de peste 1 milion de euro.

- Elon Musk, șeful Tesla, a vandut inca 7,92 milioane de acțiuni ale producatorului de automobile electrice, in valoare de aproximativ 6,88 miliarde de dolari. Vanzarile au avut loc dupa adunarea anuala a acționarilor firmei de saptamana trecuta, arata documentele citate de BBC. Musk spune ca are nevoie…

- Nesiguranța data de razboiul din Ucraina și inflația au crescut prețul mediu de tranzacționare pentru apartamentele din Romania cu 10% dupa prima jumatate a anului 2022 și au depașit pragul psihologic de 100.000 de euro.

- Actiunile SAS au crescut cu 12% in tranzactiile de dimineata, dar apoi s-au stabilizat, cu un avans de aproximativ 4%. Pretul titlurilor SAS este inca mai mic cu aproximativ 40% de la inceputul anului. Compania aeriana, care a depus in SUA o cerere de protectie in caz de faliment, in a doua zi a grevei,…

- Institutul National de Statistica a publicat cele mai recente date cu privire la scumpirile din ultimul an, iar cifrele arata sumbru. Potrivit sursei citate, gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de…

- Prețul actual de achiziție al gazelor naturale inclus in tarif (696 de dolari pentru mia de metri cubi) este cu 284 de dolari mai mic decat prețul de achiziție pentru luna iulie (980 de dolari). Despre acest lucru spune Vadim Ceban, șeful Moldovagaz dupa ce compania a solicitat conducerii Agenției Naționale…